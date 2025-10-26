ATV ekranlarında heyecan dolu anlarla izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez baraj sorusu heyecanı yaşandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada sorulan soru şöyleydi:

"1970'te yayınlanan 'Akıntı Adaları' adlı roman, hangi yazarın ölümünden sonra basılan eserlerindendir?"

Seçenekler:

A) William Shakespeare

B) James Joyce

C) Ernest Hemingway

D) J.K. Rowling

Doğru cevap: Ernest Hemingway