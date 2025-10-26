Haberler

1970'te yayınlanan Akıntı Adaları adlı roman hangi yazarın ölümünden sonra basılan eserlerindendir?

1970'te yayınlanan Akıntı Adaları adlı roman hangi yazarın ölümünden sonra basılan eserlerindendir?
Güncelleme:
1970 yılında yayınlanan 'Akıntı Adaları' adlı roman, ölümünden sonra basılan eserler arasında yer alıyor. Ancak haberde yazarın adı belirtilmemiştir. Bu eser, yazarının ölümünden sonra okuyucularla buluşmuş ve edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Peki, "1970'te yayınlanan 'Akıntı Adaları' adlı roman, hangi yazarın ölümünden sonra basılan eserlerindendir?"

ATV ekranlarında heyecan dolu anlarla izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez baraj sorusu heyecanı yaşandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada sorulan soru şöyleydi:

"1970'te yayınlanan 'Akıntı Adaları' adlı roman, hangi yazarın ölümünden sonra basılan eserlerindendir?"

Seçenekler:

A) William Shakespeare

B) James Joyce

C) Ernest Hemingway

D) J.K. Rowling

Doğru cevap: Ernest Hemingway

Dilara Yıldız
Gündem

