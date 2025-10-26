1970'te yayınlanan Akıntı Adaları adlı roman hangi yazarın ölümünden sonra basılan eserlerindendir?
ATV ekranlarında heyecan dolu anlarla izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez baraj sorusu heyecanı yaşandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada sorulan soru şöyleydi:
"1970'te yayınlanan 'Akıntı Adaları' adlı roman, hangi yazarın ölümünden sonra basılan eserlerindendir?"
Seçenekler:
A) William Shakespeare
B) James Joyce
C) Ernest Hemingway
D) J.K. Rowling
Doğru cevap: Ernest Hemingway