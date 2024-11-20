19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?
19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım tarihindeki reyting sonuçları merakla bekleniyor. Televizyon dünyasının nabzını tutan reyting sonuçları, izleyiciler ve yapımcılar için büyük önem taşıyor. İşte, 19 Kasım reyting sonuçları!
19 Kasım tarihine ait reyting sonuçları, televizyon dünyasında heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından merakla takip edilen bu sonuçlar, televizyon kanalları ve yapımcılar için büyük bir önem taşıyor. Günlük reyting sıralamaları, dizilerin ve programların başarısını ölçmede en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle, hangi yapımın zirvede yer aldığı ve izleyicilerin hangi programa daha fazla ilgi gösterdiği sıkça araştırılıyor. Peki, 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 19 Kasım Salı reyting sonuçları!
19 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
19 Kasım Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı.
19 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
- Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
- Bahar SHOW TV
- Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
- Bahar (Özet) SHOW TV
- Kanal D Ana Haber KANAL D
- MasterChef Türkiye TV8
- Aşk Evlilik Boşanma NOW
- Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
- Esra Erol'da ATV
19 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
- Bahar SHOW TV
- Bir Gece Masalı ATV
- Esra Erol'da ATV
- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
- Atv Ana Haber ATV
- Bir Gece Masalı (Özet) ATV
- Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
- Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
- MasterChef Türkiye TV8