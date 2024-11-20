Üye Girişi
Haberler

19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım tarihindeki reyting sonuçları merakla bekleniyor. Televizyon dünyasının nabzını tutan reyting sonuçları, izleyiciler ve yapımcılar için büyük önem taşıyor. İşte, 19 Kasım reyting sonuçları!

19 Kasım tarihine ait reyting sonuçları, televizyon dünyasında heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından merakla takip edilen bu sonuçlar, televizyon kanalları ve yapımcılar için büyük bir önem taşıyor. Günlük reyting sıralamaları, dizilerin ve programların başarısını ölçmede en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle, hangi yapımın zirvede yer aldığı ve izleyicilerin hangi programa daha fazla ilgi gösterdiği sıkça araştırılıyor. Peki, 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 19 Kasım Salı reyting sonuçları!

19 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

19 Kasım Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı.

19 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

  1. Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
  2. Bahar SHOW TV
  3. Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
  4. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  5. Bahar (Özet) SHOW TV
  6. Kanal D Ana Haber KANAL D
  7. MasterChef Türkiye TV8
  8. Aşk Evlilik Boşanma NOW
  9. Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
  10. Esra Erol'da ATV

19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

19 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  1. Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
  2. Bahar SHOW TV
  3. Bir Gece Masalı ATV
  4. Esra Erol'da ATV
  5. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  6. Atv Ana Haber ATV
  7. Bir Gece Masalı (Özet) ATV
  8. Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
  9. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
  10. MasterChef Türkiye TV8
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur? Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.