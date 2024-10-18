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19-20 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

19-20 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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19 ve 20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sorularının cevabı merak ediliyor. İstanbul için 19-20 Ekim ve sonraki 5 gün için hava durumu tahminleri açıklandı. Vatandaşlar, 19 Ekim Cumartesi ve 20 Ekim Pazar günü hava durumu tahminlerini araştırıyor.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Ekim Cumartesi- Pazar tarihli İstanbul hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayanlar ya da şehirde bulunmayı planlayanlar, hava koşullarını öğrenmek ve günlük planlarını ona göre düzenlemek istiyor. Özellikle hafta sonu planları yapanlar, açık hava etkinlikleri ya da seyahat planlayanlar için hava durumu bilgileri büyük önem taşıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu İstanbul'da hava durumu, parçalı ve çok bulutlu bir seyir izleyecek. Özellikle şehrin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 17°C civarında seyredecek. Bu hafta sonu yağışın zaman zaman şiddetlenebileceği ve şehrin bazı bölgelerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkacak olanların tedbirli olması, şemsiye ve yağmurluk gibi koruyucu önlemler alması önerilir. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yağışların ulaşımı etkileyebileceği düşünülerek, planlamalar bu duruma göre yapılmalıdır.

19-20 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da hafta sonu genel olarak kapalı bir hava hakim olacak ve gökyüzündeki bulutlar gün boyu dağılmayacak gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

19-20 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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