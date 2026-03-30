18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

Güncelleme:
Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasında karar çıktı. Güzide Duran ve Adnan Aksoy anlaşmaları olarak boşandı.

Son dönemde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasıyla gündeme gelen eski manken Güzide Duran, 18 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşandı. Duran'ın avukatı Feyza Altun davaya ilişkin, "Süreç tazminat kararıyla Duran lehine sonuçlandı. Kendisi boşanmış bir kadındır" ifadelerini kullandı.

Bir önceki duruşma öncesinde konuşan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullanmıştı.

'2021 YILINDAN BERİ BİRLİKTEYİZ'

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, "Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimiz de sağlıklı yaşama önem vermekteyiz" demişti.

MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT, 12 yıldır köşe bucak kaçan casusu enseledi

Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Haberler.com
500

Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti