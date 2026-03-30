18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

Son dönemde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasıyla gündeme gelen eski manken Güzide Duran, 18 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşandı. Duran'ın avukatı Feyza Altun davaya ilişkin, "Süreç tazminat kararıyla Duran lehine sonuçlandı. Kendisi boşanmış bir kadındır" ifadelerini kullandı.

Bir önceki duruşma öncesinde konuşan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullanmıştı.

'2021 YILINDAN BERİ BİRLİKTEYİZ'

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, "Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimiz de sağlıklı yaşama önem vermekteyiz" demişti.