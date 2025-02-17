18 Şubat Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor. Peki, 18 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının gün boyunca en düşük 4°C, en yüksek 8°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava beklenirken, zaman zaman yerel sağanak yağış görülebilir. Özellikle akşam saatlerinde havanın daha da soğuyacağı öngörülüyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu