18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? 18 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs, resmi tatil takviminde yer alırken, bir gün öncesi olan 18 Mayıs ise resmi tatil takviminde bulunmuyor. Dolayısıyla, 18 Mayıs'ta yarım gün veya tatil olmayacak. Okullar, kamu ve kurumlar normal işleyişlerine devam edecek.

18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs 2024 Cumartesi günü resmi tatil olmuyor.

2024 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı