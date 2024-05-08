18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? 18 Mayıs hangi güne denk geliyor?
18 Mayıs tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, resmi tatil olup olmadığını öğrenmek için yetkililerden açıklama bekliyor. 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? 18 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs, resmi tatil takviminde yer alırken, bir gün öncesi olan 18 Mayıs ise resmi tatil takviminde bulunmuyor. Dolayısıyla, 18 Mayıs'ta yarım gün veya tatil olmayacak. Okullar, kamu ve kurumlar normal işleyişlerine devam edecek.
18 MAYIS TATİL Mİ?
18 Mayıs 2024 Cumartesi günü resmi tatil olmuyor.
2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı