18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir?

Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915 tarihinde başlayan ve 18 Mart 1916 tarihinde sona eren bir dizi deniz ve kara savaşını içeren bir askeri çatışma dönemidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve müttefiklerinin arasında gerçekleşen bu çatışmalar, İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u ele geçirmek istemesine karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma hamlesiyle sonuçlandı. 18 Mart'ta ne oldu? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir?

18 MART'TA NE OLDU?

Çanakkale Zaferi, emperyalizme karşı verilen mücadelelerin sembolü haline gelmiştir. Bu zaferin anlamı ve önemi, Türk milleti için milli bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra, tüm dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelelerine ilham kaynağı olmuştur.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Çanakkale Zaferi, Türk milleti için büyük bir kahramanlık destanı olarak kabul edilir. İmparatorluk güçleri, karadan ve denizden gelen düşman saldırılarına karşı büyük bir direniş göstererek zafer kazandılar. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan topraklarını koruma azmini ortaya koydu. Ayrıca, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasıyla İtilaf Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki ilerleyişleri durdurulmuş ve savaşın seyrine önemli bir etki yapılmıştır.