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18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler?

18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler?
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18 Ekim tarihinde doğanların burçları ve bu burca ait özellikler merak konusu oldu. 18 Ekim tarihinde doğanların burçları ve bu burcun genel özellikleri birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler?

18 Ekim tarihinde doğanların burcu ve bu burca ait özellikler, astroloji meraklıları tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ekim doğumlu kişiler Terazi burcu olarak kabul edilir. Terazi burcu, güzellik ve uyum gezegeni olan Venüs tarafından yönetilir ve hava elementine aittir. Bu tarihte doğanlar, Terazi burcunun karakteristik özelliklerini taşır. Peki, 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler?

18 EKİM HANGİ BURÇ?

18 Ekim tarihi Terazi burcuna denk gelir. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişileri kapsar ve hava elementine ait bir burçtur.

18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler?

18 EKİM BURÇ ÖZELLİKLERİ

Yönetici Gezegen: Venüs (Aşk, güzellik ve estetik gezegeni)

Element: Hava

Uğurlu Renkler: Pembe, açık mavi, pastel tonlar

Uğurlu Gün: Cuma

18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler?

TERAZİ BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  • Terazi burçları doğal bir uyum arayışı içindedirler ve dengeyi hayatlarının her alanında sağlamak isterler. Son derece sosyal, nazik ve diplomatik olan Teraziler, insan ilişkilerinde başarılıdırlar.
  • Estetik anlayışları güçlüdür ve sanat, müzik, moda gibi alanlarda ilgi çekici olabilirler. Adalete ve eşitliğe verdikleri önemle bilinirler ve herkesin hakkını savunmaya çalışırlar.
  • Kararsızlık, başkalarını memnun etmeye çalışırken kendilerini ihmal etme eğilimleri vardır. Bazen yüzeysel olabilirler ve zorluklardan kaçınma eğilimleri gösterebilirler.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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