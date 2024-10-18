18 Ekim tarihinde doğanların burcu ve bu burca ait özellikler, astroloji meraklıları tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ekim doğumlu kişiler Terazi burcu olarak kabul edilir. Terazi burcu, güzellik ve uyum gezegeni olan Venüs tarafından yönetilir ve hava elementine aittir. Bu tarihte doğanlar, Terazi burcunun karakteristik özelliklerini taşır. Peki, 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burç özellikleri neler?

18 EKİM HANGİ BURÇ?

18 Ekim tarihi Terazi burcuna denk gelir. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişileri kapsar ve hava elementine ait bir burçtur.

18 EKİM BURÇ ÖZELLİKLERİ

Yönetici Gezegen: Venüs (Aşk, güzellik ve estetik gezegeni)

Element: Hava

Uğurlu Renkler: Pembe, açık mavi, pastel tonlar

Uğurlu Gün: Cuma

TERAZİ BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?