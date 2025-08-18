18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI | Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, TV8

Bu akşam hangi diziler var? sorusu her Pazartesi olduğu gibi 18 Ağustos 2025 tarihinde de izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle sevilen yapımların yayın günleri yaklaştıkça arama motorlarında yayın akışı sorguları artıyor. 18 Ağustos 2025 Pazartesi yayın akışı, özellikle yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken hem yeni bölümleriyle devam eden dizileri hem de tekrar bölümleriyle ekranlara gelen yapımları içeriyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve FOX TV gibi büyük kanallarda bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yapımlar mevcut.

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Sağ Salim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Kandahar

02:15 Zalim İstanbul

04:30 5N 1K

04:50 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Pelesenk Ailesi

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Mekanik

01:45 Namuslu

02:45 Köşeyi Dönen Adam

04:15 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler

22:15 Bizans Oyunları

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Bittin Sen

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Türk Müziği

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Cehennem

22:30 Cehennem

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 3'te 3

00:10 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

02:20 Yeşil Deniz

03:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

04:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:10 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:20 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünyanın Uzak Ucu

22:50 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye