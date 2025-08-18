18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI | Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, TV8
Pazartesi akşamı, televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için birbirinden iddialı diziler ve programlar ekranlara geliyor. Peki, 18 Ağustos 2025 Pazartesi yayın akışında hangi diziler var? Bu akşam televizyon kanallarında ne izlenecek? İşte detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? sorusu her Pazartesi olduğu gibi 18 Ağustos 2025 tarihinde de izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle sevilen yapımların yayın günleri yaklaştıkça arama motorlarında yayın akışı sorguları artıyor. 18 Ağustos 2025 Pazartesi yayın akışı, özellikle yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken hem yeni bölümleriyle devam eden dizileri hem de tekrar bölümleriyle ekranlara gelen yapımları içeriyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, TV8 ve FOX TV gibi büyük kanallarda bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek yapımlar mevcut.
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Sağ Salim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Kandahar
02:15 Zalim İstanbul
04:30 5N 1K
04:50 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Pelesenk Ailesi
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Mekanik
01:45 Namuslu
02:45 Köşeyi Dönen Adam
04:15 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler
22:15 Bizans Oyunları
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Bittin Sen
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Türk Müziği
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 3'te 3
00:10 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
02:20 Yeşil Deniz
03:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
04:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:10 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünyanın Uzak Ucu
22:50 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye