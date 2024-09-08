1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunan ve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Rosetta Taşı, günümüzde nerededir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunanve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayanRosetta Taşı, günümüzde neredeki bir müzede sergilenmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunanve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayanRosetta Taşı, günümüzde neredeki bir müzede sergilenmektedir?

1799'DA NAPOLYON'UN MISIR'I İŞGALİ SIRASINDA TESADÜFEN BULUNANVE ESKİ MISIR HİYEROGLİFLERİNİN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAYANROSETTA TAŞI, GÜNÜMÜZDE NEREDEKİ BİR MÜZEDE SERGİLENMEKTEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunanve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayanRosetta Taşı, günümüzde neredeki bir müzede sergilenmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunanve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayanRosetta Taşı, günümüzde neredeki bir müzede sergilenmektedir?

1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunanve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayanRosetta Taşı, günümüzde neredeki bir müzede sergilenmektedir?

A) Mısır

B) Fransa

C) İngiltere

D) Türkiye

Rosetta Taşı sergilendiği yer: British Museum (şu tarihten beri: 1802)

Cevap C İngiltere