ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca ne olarak kullanmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1799'DA ABD KUZEY KAROLİNA'DA BİR ÇİFTÇİ, BULDUĞU YAKLAŞIK 8 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ ALTIN KÜLÇESİNİ DEĞERİNİN BİNDE BİRİNE SATMADAN ÖNCE 3 YIL BOYUNCA NE OLARAK KULLANMIŞTIR?

A: Tencere altlığı

B: Kapı tutacağı

C: Binek taşı

D: Çekiç kafası

Cevap: