1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca...
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca ne olarak kullanmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca ne yaptı?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca ne olarak kullanmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
1799'DA ABD KUZEY KAROLİNA'DA BİR ÇİFTÇİ, BULDUĞU YAKLAŞIK 8 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ ALTIN KÜLÇESİNİ DEĞERİNİN BİNDE BİRİNE SATMADAN ÖNCE 3 YIL BOYUNCA NE OLARAK KULLANMIŞTIR?
A: Tencere altlığı
B: Kapı tutacağı
C: Binek taşı
D: Çekiç kafası
Cevap: