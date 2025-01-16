17 Ocak 2025'te öğrenciler için büyük bir heyecan yaşanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, karne dağıtım saatleri okul yönetimlerine bırakıldı. Karnelerin verileceği 17 Ocak 2025, öğrenciler ve aileleri için önemli bir gün olacak. Karne dağıtım saatleri okuldan okula değişiklik gösterebildiği için, öğrencilerin kendi okullarındaki programı öğrenmeleri gerekiyor. Peki, 17 Ocak karneler saat kaçta verilecek?

17 OCAK KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alacaklar.

Karne dağıtım saatleri, okul yönetimlerinin belirlediği programlara göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, sabahçı öğrenciler için karne dağıtımı 09:00 ile 10:30 saatleri arasında, öğlenci öğrenciler için ise 11:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılmaktadır.