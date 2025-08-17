17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı! Pazar günü TV'de hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, "17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı" hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle hafta sonları yayınlanan dizi, film ve programlar milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. Peki, bugün TV'de neler var?
"17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı" aramaları sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde gerçekleştiriliyor. Hafta sonu tatilini evde geçirenler, gün boyu yayınlanacak dizi, yarışma, haber ve film kuşaklarını kaçırmak istemiyor. Bugün hangi kanalda hangi program yayınlanacak sorusuna net bir yanıt arayanlar için, "17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı" detaylarını derledik.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Aşk Şarkısı
16:00 41 Kere Maşallah
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Kandahar
02:15 Zalim İstanbul
04:30 5N1K
04:50 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:10 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Uzak Ucu"
22:50 Gönül Dağı
01:45 Leyla ile Mecnun
04:20 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Keloğlan
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 7 Evlat 2 Damat
14:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
16:15 Köşeyi Dönen Adam
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Namuslu
23:45 Mekanik
01:45 Namuslu
02:45 Köşeyi Dönen Adam
04:15 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 İstanbullu Gelin
10:30 Aramızda Kalsın (Tekrar)
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Bittin Sen
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Türk Müziği
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
12:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga
14:00 Aile Saadeti
17:00 Ölümcül Çarpışma
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kayhan
22:00 Şevket Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül