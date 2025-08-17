17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı! Pazar günü TV'de hangi diziler var?

"17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı" aramaları sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde gerçekleştiriliyor. Hafta sonu tatilini evde geçirenler, gün boyu yayınlanacak dizi, yarışma, haber ve film kuşaklarını kaçırmak istemiyor. Bugün hangi kanalda hangi program yayınlanacak sorusuna net bir yanıt arayanlar için, "17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı" detaylarını derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Aşk Şarkısı

16:00 41 Kere Maşallah

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Kandahar

02:15 Zalim İstanbul

04:30 5N1K

04:50 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:10 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:20 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Uzak Ucu"

22:50 Gönül Dağı

01:45 Leyla ile Mecnun

04:20 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Keloğlan

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 7 Evlat 2 Damat

14:45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

16:15 Köşeyi Dönen Adam

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Namuslu

23:45 Mekanik

01:45 Namuslu

02:45 Köşeyi Dönen Adam

04:15 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 İstanbullu Gelin

10:30 Aramızda Kalsın (Tekrar)

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Bittin Sen

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Türk Müziği

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

12:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga

14:00 Aile Saadeti

17:00 Ölümcül Çarpışma

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Kayhan

22:00 Şevket Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül