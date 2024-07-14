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15 Temmuz (yarın) hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da doktorlar çalışıyor mu?

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15 Temmuz tarihi için hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz'da hastanelerin açık olup olmadığı ve doktorların hizmet vereceği konusunda bilgi arıyorlar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hastaneler açık mı merak ediliyor. Birçok kişi yarın hastaneler açık olup olmadığını araştırıyor. 15 Temmuz'da kamu hastanelerinin acil servisleri 24 saat boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Peki, 15 Temmuz (yarın) hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da doktorlar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ (YARIN) HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı oluyor. Hastanelerin acil bölümleri hizmet veriyor.

15 Temmuz (yarın) hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da doktorlar çalışıyor mu?

YARIN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Ocakları ve poliklinikler 16 Temmuz 2024 Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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