15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelişme sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, merak edildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI MI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir şahsın eylemi nedeniyle kapatıldığı ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

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