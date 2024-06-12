15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz okullar, iş yerleri, bankalar tatil oluyor mu, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin yıldönümü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak isimlendirilmiştir. Her yıl 15 Temmuz günü resmi tatil mi özel sektör tatil mi merak ediliyor. Peki, Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz okullar, iş yerleri, bankalar tatil oluyor mu, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor? İşte detaylar haberimizde...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi. Buna göre 15 Temmuz resmi tatildir.

15 Temmuz, Türkiye'de her yıl "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak anılan ve resmî tatil olan bir gündür. Okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu bu günde tatil yapmakta, vatandaşlar ise anma törenlerine katılarak bu anlamlı günü kutlamaktadır.

2024 RESMİ TATİLLER

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