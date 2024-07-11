15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, genellikle kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi kapalı oluyor. 15 Temmuz Pazartesi günü kargo şirketlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı