15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?
15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi? 15 Temmuz Pazartesi günü kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Kargo firmalarının tatil durumları ve çalışma saatleri hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, genellikle kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi kapalı oluyor. 15 Temmuz Pazartesi günü kargo şirketlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?
15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?
15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmasından dolayı resmi tatil oluyor.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı