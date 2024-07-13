15 Temmuz kargo açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı ve Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kargolar çalışıyor mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MNG, Aras, Yurtiçi ve Sürat Kargo 15 Temmuz'da kargolar açık mı, kapalı mı araştırılıyor. 15 Temmuz kargo açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ KARGO AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için kargolar çalışmıyor. 15 Temmuz 2022 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kargolar kapalı olacaktır.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

PTT KARGO

PTT şubeleri, hafta içi her gün 08:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir ve 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası bulunmaktadır. Bazı PTT şubeleri cumartesi günleri 08:30 - 13:30 saatleri arasında da açıktır.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo, hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi günleri 09:00 - 16:00 saatleri arasında açıktır, ancak pazar günleri kapalıdır.

MNG KARGO

MNG Kargo, hafta içi 08:30 - 18:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Cumartesi günleri 08:30 - 14:00 saatleri arasında hizmet verirken, pazar günleri tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO

Doğu illerinde Sürat Kargo, hafta içi 08:30 - 18:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Batı illerinde ise hafta içi 09:00 - 18:30 saatleri arasında hizmet sunar. Cumartesi günleri bazı şubeleri açıktır.

ARAS KARGO

Aras Kargo, hafta içi 08:30 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri ise 08:30 - 13:00 saatleri arasında açıktır ve pazar günleri kapalıdır.