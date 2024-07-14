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15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? 15 Temmuz'da neden sela okunur?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da 81 ilde sela okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda 90 bin camide sela okunacak. Vatandaşlar, 15 Temmuz'da sela okunacak mı ve ne zaman, saat kaçta okunacak sorularına cevap arıyorlar.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anılması kapsamında, sela okunup okunmayacağı ve saat kaçta okunacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, selanın ne zaman ve saat kaçta okunacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 TEMMUZ'DA NEDEN SELA OKUNUR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitleri anmak ve o geceyi hatırlatmak amacıyla sela okunmaktadır.

15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? 15 Temmuz'da neden sela okunur?

15 TEMMUZ'DA SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

81 il ve 922 ilçedeki bütün camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te sela okunacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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