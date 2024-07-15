15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

15 Temmuz'da hastane ve poliklinikler hizmet veriyor mu? Aile Sağlığı Merkezleri, hafta içi beş gün boyunca hizmet sunuyor. Ancak, bu merkezler Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatillerde kapalı kalıyor. 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAĞI, HASTANE VE POLİKLİNİKLER KAPALI MI?

15 Temmuz'da sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.

SAĞLIK OCAĞI VE POLİKLİNİKLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Sağlık ocakları ve poliklinikler, 16 Temmuz 2024 Salı günü normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.