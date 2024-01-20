15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü?

15 tatil uzatıldı mı? Sorusu, gündeme gelen iddiaların ardından araştırılıyor ve merak ediliyor. Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sorusu, dönem sonunun gelmesinin ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte ve özellikle öğrenciler, veliler tarafından araştırılmakta olan konular arasında yer alıyor. Peki, 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü?

15 TATİL UZATILDI MI?

15 Tatil, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Henüz sosyal medya üzerinde yer almakta olan 15 tatil 1 aya uzatılacak iddialarına ilişkin bir Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iddiaların asılsız olduğu ve 15 tatil yani sömestr tatilinin 15 gün şeklinde uygulanacağı bilinmektedir. Buna göre 15 tatil uzatılmamıştır.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.