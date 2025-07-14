14 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

14 Temmuz TV yayın akışı içerisinde TRT 1, Show TV, ATV, Star TV, FOX ve Kanal D gibi kanallarda yayınlanacak yapımlar, günün en çok araştırılan içerikleri arasında yer alıyor. Prime time kuşağında yer alan diziler ve yerli sinema filmleri kullanıcıların ilgisini çekerken, sabah saatlerinde yayınlanan programlar da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Oflu Hoca'nın Şifresi

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09.30 Yaprak Dökümü

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Turnike

23.15 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik

22.15 Hababam Sınıfı Askerde

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında

22.45 En Büyük Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Şekerpare

22.00 Berlin Kaplanı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Balkan Ninnisi

08.45 Kod Adı Kırlangıç

10.05 Kasaba Doktoru

13.00 Seksenler

14.10 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

22.45 Türk Sineması "Ben ve Babam- Vatan"

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye