14 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? 14 Şubat doğumlular hangi burca sahip?

14 Şubat doğumlular Kova burcu özelliklerini taşır. Kova burcu, 20 Ocak ile 18 Şubat tarihleri arasında doğanları kapsar. Özgür ruhları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken Kova burçları, entelektüel ve sosyal kişilikleriyle tanınır. Peki, 14 Şubat doğumluların burç özellikleri nelerdir? 14 Şubat hangi burç? Detaylar haberimizde...

14 ŞUBAT HANGİ BURÇ?

14 Şubat doğumlular Kova burcu özelliklerini taşır.

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kova burcu, özellikle bağımsızlığına düşkün olması ve sıradışı fikirleriyle çevresindekileri etkilemesiyle bilinir. 14 Şubat doğanlar için yaratıcılık ve güçlü sezgi öne çıkan özelliklerdir. Bu tarihte doğanlar, duygusal ilişkilerinde samimi ve sadık olsalar da özgürlük alanlarına müdahale edilmesinden hoşlanmazlar.

KOVA BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLUDUR?

En iyi anlaştığı burçlar: Terazi, İkizler, Yay

Zorlanabileceği burçlar: Boğa, Akrep, Yengeç

KOVA BURCU KADINI

Özgürlüğüne çok düşkündür, kısıtlanmaktan hoşlanmaz.

Sanat, bilim ve teknolojiye ilgisi yüksektir.

Sosyal çevresi geniştir, arkadaş canlısıdır ancak samimi olduğu kişi sayısı azdır.

KOVA BURCU ERKEĞİ

Yenilikçi fikirleri ve entelektüel yönüyle dikkat çeker.

Sıradanlıktan hoşlanmaz, maceraya açık ve yaratıcıdır.

Özgürlüğüne olan düşkünlüğü ilişkilerinde de kendini gösterir.