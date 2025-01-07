13 Ocak'ta ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak'ta ne açıklayacak?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, aile odaklı çalışmaların Cumhuriyet tarihindeki önemine dikkat çekerek, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı gibi öncü projelerin hayata geçirildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 13 Ocak'ta aileyi ve toplumu doğrudan etkileyen yenilikler ve projelerle ilgili müjdeler açıklayacağı belirtiliyor. Vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak'ta ne açıklayacak?" ve "Hangi müjdeler duyurulacak?" sorularının cevaplarını merakla bekliyor. İşte detaylar…

13 OCAK'TA NE OLACAK?

Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan bu eylem planının Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak" diyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız.' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 13 OCAK'TA NE AÇIKLAYACAK?

Bakan Göktaş sözlerinin devamında, '13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.