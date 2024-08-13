13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 13 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Ağustos günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde!
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgileniyor.
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinden sorgulanabilmektedir.
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