13 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:30 Ege'nin Hamsisi
- 07:40 Kod Adı Kırlangıç
- 08:45 Kendi Düşen Ağlamaz
- 12:20 Seksenler
- 13:15 Teşkilat
- 16:45 Kim Gitsin?
- 18:00 Ana Haber
- 19:00 UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "İstanbul Başakşehir-Viking"
- 21:15 UEFA Süper Kupa Özel
- 22:00 UEFA Süper Kupa Final Karşılaşması "PSG - Tottenham"
- 00:15 Gönül Dağı
- 03:05 Teşkilat
- 04:55 Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Siyah Kalp
- 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Küçük Esnaf
- 22:15 Meraklı Köfteci
- 23:45 Küçük Esnaf
- 01:45 Meraklı Köfteci
- 03:30 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Uzak Şehir
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Thor: Ragnarok
- 22:45 Thor: Ragnarok
- 01:30 Dönüştürücüler
- 03:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Menajerimi Ara
- 09:00 İstanbullu Gelin
- 11:00 Aramızda Kalsın
- 13:30 Kiralık Aşk
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Yerli Film / Ne Olacak Şimdi?
- 21:45 Yerli Film / Öğrenci İşleri
- 23:45 Yerli Film / Öğrenci İşleri
- 01:00 Aramızda Kalsın
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kader Oyunları
- 13:00 Atv Gün Ortası
- 14:00 Sen Anlat Karadeniz
- 17:00 Dönerse Senindir / Yerli Sinema
- 19:00 Atv Ana Haber
- 20:00 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün / Yerli Sinema
- 21:50 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün / Yerli Sinema
- 23:50 Aile Saadeti
- 02:50 Bir Gece Masalı
- 05:50 Ateş Kuşları
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Yasak Elma
- 12:45 Sen Çal Kapımı
- 15:30 Yetenek Sizsiniz Sahne Arkası
- 16:30 Karagül
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Yetenek Sizsiniz
- 23:30İlk Buluşma
- 02:15 Heryerde Sen
- 04:00 Son Yaz
- 06:00 Karagül
TV 8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Tuzak
- 07:15Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Gazete Magazin Yaz
- 13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm
- 16:00 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 Yaparsın Bilirim / Yeni
- 03:30 Gazete Magazin Yaz