12 Kasım Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

12 Kasım Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
12 Kasım 2025 Çarşamba tarihli sayısında yayımlanan T.C. Resmî Gazete'de yer alan kararlar ve ilanlar hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır. Kanunlar, yürütme-idareye ilişkin düzenlemeler, atama listeleri, yargı kararları ve günün ilanları gibi bölümler bu sayıda yer alıyor.

12 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan tüm düzenlemeleri görmek için PDF versiyonuna ulaşabilirsiniz. Yasama bölümünde yeni kanunlar, yürütme-idare bölümünde yönetmelikler ve kararlar, yargı bölümünde mahkeme kararları ve ilan kısmında güncel duyurular yayımlanmıştır. Peki, bugün yayımlanan Resmî Gazete'de hangi kararlar var?

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

12 Kasım 2025 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve ilanlara ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Bugünün sayısında; yasama bölümünde yer alan yeni kanunlar, yürütme ve idareye dair düzenlemeler, atama kararları, yargı bölümüne ilişkin hükümler ve günün ilanları yayımlandı.

12 KASIM 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

12 Kasım 2025 günü yayımlanan Resmî Gazete'de alınan kararların ve yayımlanan ilanların tamamına bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Vatandaşlar, günün karar ve düzenlemelerini incelemek için Resmî Gazete'nin PDF sürümünü indirebilir. Bugünkü sayıda yasama bölümünde kanun değişiklikleri, yürütme ve idare bölümünde yeni yönetmelikler, yargı bölümünde yayımlanan kararlar ile çeşitli ilanlar yer almaktadır.

BUGÜN YAYIMLANAN KARARLARIN DETAYLARI

Resmî Gazete'nin 12 Kasım 2025 tarihli sayısında Türkiye gündemini ilgilendiren önemli düzenlemeler bulunuyor. Yasama, yürütme, yargı ve idari bölümlerde yayımlanan kararlar ile atamalar, vatandaşlar ve kurumlar için resmi nitelik taşımaktadır.

500

