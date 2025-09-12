12 EYLÜL CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları her Cuma olduğu gibi 12 Eylül 2025 Cuma yayın akışı ile izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hafta sonuna girerken ekran başında vakit geçirmek isteyenler "Bugün hangi diziler var?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

12 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI – BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon izleyicileri için 12 Eylül 2025 Cuma akşamı oldukça zengin bir dizi programı sunuyor. Ulusal kanallar A Tv, Kanal D, FOX (NOW Tv ), Show Tv, Star Tv, TRT1 ve TV8'de "hangi diziler var?" sorusu, akşam kuşağıyla beraber merak edilir hale geliyor. Bu akışta hem güncel dizilerin yeni bölümleri hem de tekrar bölümler dikkat çekiyor. İşte detaylı bir bakış:

12 EYLÜL 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

A Tv'de Cuma günü dizi keyfi akşamdan başlıyor. "Gözleri KaraDeniz" saat 20:00'da, ardından "Karanlık Sular" 22:50'de izleyiciyle buluşuyor. Daha önceki saatlerde "Can Borcu" gibi yapımlar tekrar veya gündüz kuşağı programı olarak yayında.

Öne çıkan A Tv dizileri:

Gözleri KaraDeniz — 20:00

Karanlık Sular — 22:50

12 EYLÜL 2025 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D'de akşam dizisi olarak saat 20:00'da Arka Sokaklar var. Diğer diziler gün içinde tekrar bölümlerle karşımıza çıkıyor.

Kanal D önemli dizi yayını:

Arka Sokaklar — 20:00

12 EYLÜL 2025 CUMA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

NOW TV (FOX TV)'de bu akşam iki dizi öne çıkıyor: İllegal Hayatlar saat 20:00 ve Şevkat Yerimdar saat 22:30. İzleyiciler farklı türlerde içerikler arasında seçim yapma şansına sahip.

Öne çıkan yapımlar:

İllegal Hayatlar — 20:00

Şevkat Yerimdar — 22:30

12 EYLÜL 2025 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV akşam kuşağında "Kızılcık Şerbeti" dizisi ile izleyicilerle buluşuyor; saat 20:00'da yayınlanacak. Diğer saatlerde gündüz tekrarları ve sabah programları var.

12 EYLÜL 2025 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV'de ana dizi saati 20:00 olarak görünüyor; ancak program akışındaki "Dizi" ifadesi netleşmeyebilir – yeni bölüm ya da tekrar olabilir. Saatten önceki kuşaklarda "Söz" gibi daha önceki bölümler yayınlanıyor.

12 EYLÜL 2025 CUMA TRT1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT?1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT1'de akşam kuşağı içeriği Cuma gecesi oldukça ilginç: saat 20:00'da Eurobasket Özel, 21:00'de Yunanistan - Türkiye maç yayını var. 23:00'da ise dizi olarak Gönül Dağı yayına giriyor.

TRT1 dizisi:

Gönül Dağı — 23:00

12 EYLÜL 2025 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8'de akşam saatleri "MasterChef Türkiye" ile geçiyor; saat 20:00'da yeni bölümü ile yayınlanıyor. "MasterChef" sonrasında başka dizi içeriği görünmüyor.