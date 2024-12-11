Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama
Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

12 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

12 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 12 Aralık İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

12 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

12 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
img

Türkiye'ye ayak basar basmaz karşılamaya gelenlere para dağıttı
img

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

12 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İnstagram erişim engeli mi geldi? 12 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? İnstagram ne düzelir SON DAKİKA? Whatsapp ne zaman düzelecek? Milan Kızılyıldız CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Milan Kızılyıldız maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Whatsapp çöktü mü SON DAKİKA? Arsenal Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İnstagram çöktü mü SON DAKİKA (12 Aralık Perşembe)? Borussia Dortmund Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Manchester City CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.