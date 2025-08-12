12 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8
12 Ağustos TV yayın akışı, bugün televizyon karşısında keyifli vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. "12 Ağustos TV yayın akışı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arayanlar için günün tüm kanallarındaki dizi, film ve program listesi burada yer alıyor.
12 Ağustos TV yayın akışı popüler diziler, eğlence programları ve sinema kuşağı yapımlarıyla dolu. İzleyiciler, akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımları şimdiden planlamaya başladı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve NOW TV gibi ulusal kanalların en güncel 12 Ağustos TV yayın akışı detaylarını öğrenmek isteyenler için hazırladığımız listede, gün boyu yayınlanacak içerikler saat saat sıralandı.
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:40 Bir Gece Masalı
05:20 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
01:15 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yüz Numaralı Adam
21:45 Yüz Numaralı Adam
23:45 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
03:15 Her Yerde Sen
04:45 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Nasipse Olur
00:30 Kolonya Cumhuriyeti
02:30 Nasipse Olur
04:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İnatçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Mısır Tanrıları
01:10 Aramızda Kalsın
03:10 Kiralık Aşk
05:10 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21:50 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Gönül Dağı
01:20 Leyla ile Mecnun
03:55 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie
22:20 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye