12 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8

12 Ağustos TV yayın akışı popüler diziler, eğlence programları ve sinema kuşağı yapımlarıyla dolu. İzleyiciler, akşam saatlerinde ekrana gelecek yapımları şimdiden planlamaya başladı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve NOW TV gibi ulusal kanalların en güncel 12 Ağustos TV yayın akışı detaylarını öğrenmek isteyenler için hazırladığımız listede, gün boyu yayınlanacak içerikler saat saat sıralandı.

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:40 Bir Gece Masalı

05:20 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

01:15 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yüz Numaralı Adam

21:45 Yüz Numaralı Adam

23:45 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

03:15 Her Yerde Sen

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Nasipse Olur

00:30 Kolonya Cumhuriyeti

02:30 Nasipse Olur

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İnatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Mısır Tanrıları

01:10 Aramızda Kalsın

03:10 Kiralık Aşk

05:10 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21:50 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gönül Dağı

01:20 Leyla ile Mecnun

03:55 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kartal Eddie

22:20 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye