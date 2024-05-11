11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 1 Mayıs yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Mayıs Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 11 Mayıs Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

11 MAYIS TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)

12:00 Kuruluş Osman

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:00 Kuruluş Osman

05:40 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Memleketim (Yerli Sinema)

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Taş Kağıt Makas

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Müzik Arası

04:30 Bodrum Masalı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yabani

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Ruhun Duymaz

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Vikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)

12:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)

22:45 Hokkabaz (Yerli Sinema)

01:15 G.O.R.A (Yerli Sinema)

03:15 Hokkabaz (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI