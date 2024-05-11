11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
11 Mayıs Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak konusu oldu. ATV, Kanal D, Star, Show gibi kanalların yayın akışı büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, 'Bu akşam hangi film var?', 'Bu akşam hangi diziler var?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? Yayın akışı detayları haberimizde...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 1 Mayıs yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Mayıs Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 11 Mayıs Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
11 MAYIS TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kızılcık Şerbeti
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
- 14:45 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 Bahar
- 05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)
- 12:00 Kuruluş Osman
- 15:30 Ateş Kuşları
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Aldatmak
- 03:00 Kuruluş Osman
- 05:40 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Memleketim (Yerli Sinema)
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Yargı
- 16:00 İnci Taneleri
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 00:15 Arka Sokaklar
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Müzik Arası
- 04:30 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Memet Özer İle Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Yabani
- 15:45 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yabani
- 00:15 Kirli Sepeti
- 02:45 Ruhun Duymaz
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
- 10:30 Vikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)
- 12:00 Yerli Dizi Tekrarı
- 16:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
- 22:45 Hokkabaz (Yerli Sinema)
- 01:15 G.O.R.A (Yerli Sinema)
- 03:15 Hokkabaz (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:45 Süper Bir Takım
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 02:30 Gazete Magazin
- 05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:33 Beni Böyle Sev
- 07:40 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
- 08:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
- 09:40 Hayallerinin Peşinde
- 11:00 Yaşam Başka Yerde
- 12:30 Kod Adı Kırlangıç
- 14:10 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
- 17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye