11 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 11 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 11 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 11 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1816 - Indiana, 19. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1901 - İlk masa tenisi turnuvası, Birleşik Krallık'ta düzenlendi.

1917 - I. Dünya Savaşı: Britanya İmparatorluğu Kudüs'ü ele geçirdi.

1927 - Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; Müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.

1931 - Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1931 - Westminster Tüzüğü 1931 ile Birleşik Krallık, dominyonlarına kendini yönetme hakkı verildi.

1936 - VIII. Edward, Wallis Simpson ile evlenebilmek için Birleşik Krallık tahtından çekildiğini açıkladı.

1937 - II. İtalya-Habeşistan Savaşı: İtalya Krallığı, Milletler Cemiyeti'nden çekildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika'da İngiliz birlikleri Sidi Barrani'yi ele geçirdi. İtalyan birlikleri teslim oldu.

1941 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin açıklamasıyla, Nazi Almanyası ve İtalya Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti.

1946 - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruldu.

1949 - Birleşmiş Milletler, Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönme hakkını kabul etti.

1952 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda ilk uygulama: Telif hakkı Yelpaze mecmuasına ait olan bir resimli romanı yayınlayan, Hürriyet gazetesi aleyhine dava açıldı.

1962 - Türkiye'de Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kuruldu.

1962 - Kanada'da son kez bir mahkûma idam cezası uygulandı.

1964 - Che Guevara, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında binaya dışarıdan havanla ateş edildi, faili bulunamadı.

1976 - Ankara Üniversitesi süresiz kapatıldı.

1976 - İstanbul'da Bebek Maksim Gazinosu yandı.

1977 - Türkiye'de yerel seçimler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

1987 - Necatigil Şiir Ödülü Ahmet Oktay'a verildi. Şair ödülü, "Yol Üstünde Semender" adlı yapıtıyla aldı.

1991 - Avrupa Birliği ülkeleri, 1999'un para birliği için son tarih olacağını açıkladı.

1993 - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, Bağdat'ta aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

1994 - Tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan eden Çeçenistan'a, Rusya yüzlerce tank ve askerle girdi.

1997 - Kyoto Protokolü imzaya açıldı.

1999 - Avrupa Birliği Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi sona erdi. Sonuç belgesinde Türkiye'nin adaylığı kesinleşti.

2001 - Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldı.

2002 - Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senatosu, istihbarat faaliyetlerinin eşgüdümünün daha iyi sağlanabilmesi için iç istihbarat örgütü kurulmasını tavsiye etti.

2004 - İstanbul Modern Sanat Müzesi açıldı.

2009 - Demokratik Toplum Partisi, Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı.

2010 - İsveç'in başkenti Stockholm'da bombalı saldırı gerçekleşti. Patlamada saldırgan hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı.