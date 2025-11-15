Haberler

11. Anadolu Medya Ödülleri jürisi belli oldu

Güncelleme:
Türkiye Basın Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan medya ödülleri için jüri belirlendi. Jüride Yavuz Donat, Murat Yancı, Nermin Yurteri, Mustafa Çelik ve Hüseyin Likoğlu yer alıyor.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 11'incisi düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri'nin belirlenmesinde görev alacak jüri üyeleri belli oldu.

JÜRİ BELİRLENDİ

Meslekte kendisini ispat etmiş ve saygın isimlerden oluşan jüride şu isimler yer alıyor.

1- Yavuz Donat - Sabah Gazetesi Yazarı

2- Murat Yancı - Demirören Medya TV Grup Başkanı

3- Nermin Yurteri- NTV Genel Yayın Yönetmeni

4- Mustafa Çelik - Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı

5- Hüseyin Likoğlu - Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Türk Medyasının güçlenmesi, başarılı kurum ve kişilerin takdir edilmesi ve farkındalığının artması için yapılan ödül törenlerinde ulusal ve yerel medya kuruluşlarına, medya temsilcilerine ödül verilecek.

Yıl sonunda yapılması planlanan ödül törenine Cumhurbaşkanı Sayın, Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Türkiye Basın Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre bu yarışmaya tüm televizyon, radyo, gazeteler ve internet medyası temsilcileri katılabiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Medya
