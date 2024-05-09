10 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi? 10 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi?

Eyüpsultan'da okul müdürünün öldürülmesi yurt genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Öğretmenler bugün ilk derse girmeyecek, cuma günü ise tamamen iş bırakacaklar. Öğretmenler perşembe günü okullarda, cuma günü ise il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. Peki, 10 Mayıs'ta okullar tatil mi? 10 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi?

10 MAYIS CUMA GÜNÜ ÖĞRETMENLER DERSE GİRECEK Mİ?

Eğitim sendikaları, üyelerine ve meslektaşlarına çağrıda bulunarak bugün için siyah giyinmelerini ve siyah kurdele takmalarını, 10 Mayıs'ta da iş bırakmalarını istedi. Sendikalar, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde de adliye binalarının önünde basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu.

10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

10 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.