10 Mart Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mart Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mart 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 10 Mart 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
10 Mart Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/158, K: 2024/187 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/66, K: 2024/188 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/191, K: 2024/191 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2023/145, K: 2024/201 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/6, K: 2024/204 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri