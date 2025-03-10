ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

ABD ve Rusya'dan 'Suriye' adımı
Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı

10 Mart Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list

10 Mart Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mart Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mart 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 10 Mart 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

10 Mart Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/158, K: 2024/187 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/66, K: 2024/188 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/191, K: 2024/191 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2023/145, K: 2024/201 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/6, K: 2024/204 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri
img

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş
img

İşte Arda'nın son talibi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.