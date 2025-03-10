10 Mart Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list

10 Mart Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/158, K: 2024/187 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/66, K: 2024/188 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/191, K: 2024/191 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2023/145, K: 2024/201 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/6, K: 2024/204 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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