10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9.05'te hayata gözlerini yumdu. O günden bu yana her yıl bu saatte sirenler çalınarak ülke çapında saygı duruşu yapılır. 10 Kasım'da, özellikle resmi kurumlar, okullar ve kamusal alanlarda, siren sesi ile birlikte Atatürk'e duyulan özlem ve saygı gözler önüne serilir. Peki, 10 Kasım'da saat 9.05'te çalan sirenlerin anlamı nedir?

SİREN NİYE ÇALIYOR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'den beri her yıl düzenlenen bu tören, sadece bir anma değil, Atatürk'ün ideallerine bağlılığın ve ona duyulan minnettarlığın bir ifadesidir.

10 Kasım sabahı tam saat 9'u 5 geçe çalan sirenler, Türkiye'nin dört bir yanında yaşamı bir dakika durdurur; vatandaşlar araçlarından iner, sokakta veya iş yerlerinde saygı duruşuna geçer.

Siren sesi, resmi binalar, okullar ve kamuya açık alanlardaki hoparlörlerden verilir ve bu esnada herkes bir dakika süresince saygı duruşunda bulunur. Ardından ise çoğu yerde İstiklal Marşı okunarak tören tamamlanır.