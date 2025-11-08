10 Kasım'da okullarda tören olacak mı? 10 Kasım Atatürk'ü anma günü okullarda yapılacak mı?

10 Kasım Pazartesi okullarda tören olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü düzenlenecek etkinlikler hakkında duyuru yapıldı.

10 KASIM OKULLARDA ETKİNLİK, TÖREN VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tüm okullarda fidan dikim etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. Etkinliklerde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla doğa sevgisi ve vatan bilinci artırılacak.

MEB tarafından tüm illere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirilmesi için yazı gönderildi.

Doğayı korumanın vatanı korumak olduğu bilincinde bütünleşmiş, değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmenin, Bakanlığın en temel görevleri arasında olduğu belirtilen yazıda, fidan dikim etkinliklerine öğrenci, öğretmen ve ailelerin katılımının, gönüllülük esas alınarak teşvik edilmesi istendi.

Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" bütünlüğüyle gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, öğrencilerin doğa sevgisini ve sorumluluk bilincini yaparak ve yaşayarak kazanmalarının amaçladığı aktarılarak, fidan dikimi etkinlikleriyle doğayı koruma bilincinin yanı sıra vatan sevgisi, saygı, vefa ve sorumluluk gibi değerlerin içselleştirilmesinin de hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, dikilecek her fidanın, değerlerin yaşatılması, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması idealinin simgesi olması hedefleniyor.

Diğer yandan kasım ayı boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi ve "Yeşil Vatan - Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi" doğrultusunda "Orman Ayı" teması işlenecek.