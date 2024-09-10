10 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
10 Eylül TV yayın akışı açıklandı. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'de bu akşam hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
10 EYLÜL 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
02:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Bir Gece Masalı
02:00 Safir
04:40 Tatar Ramazan
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kolpaçino 3. Devre (Yerli Sinema)
21:45 Kolpaçino 3. Devre (Yerli Sinema)
23:30 Güzel Köylü
02:00 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:15 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:30 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)
02:05 Seksenler
04:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)
22:45 Kötü Kan
03:45 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)
22:30 Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)
00:30 Android Polis (Yabancı Sinema)
04:15 Taş Kağıt Makas