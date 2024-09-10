10 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? İşte detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

10 EYLÜL 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

21:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)

23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)

02:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Bir Gece Masalı

02:00 Safir

04:40 Tatar Ramazan

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kolpaçino 3. Devre (Yerli Sinema)

21:45 Kolpaçino 3. Devre (Yerli Sinema)

23:30 Güzel Köylü

02:00 Dürüye'nin Güğümleri

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:15 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:30 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)

02:05 Seksenler

04:00 Deliler Fatih'in Fermanı (Yerli Sinema)

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)

22:45 Kötü Kan

03:45 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)

22:30 Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)

00:30 Android Polis (Yabancı Sinema)

04:15 Taş Kağıt Makas