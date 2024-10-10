10 Ekim Katliamı, 10 Ekim 2015 tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşen ve IŞİD tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bir bombalı saldırıdır. Bu saldırı, Türkiye tarihindeki en ölümcül terör saldırılarından biri olarak kaydedilmiştir. 10 Ekim 2015'te ne yaşandığı merak ediliyor. Birçok kişi 10 Ekim tarihinde yaşanan katliam ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? İşte detaylar...

10 EKİM KATLİAMI NEDİR?

Ankara Garı Saldırısı, 10 Ekim 2015 tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısıdır. Bu saldırı, modern Türkiye tarihindeki en ölümcül intihar saldırısı olarak kayıtlara geçmiştir ve 109 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

10 EKİM 2015'TE NE OLDU?

Saldırı, yerel saatle 10:04 civarında meydana geldi. Saldırı, DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, HDP gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Barış Mitingi sırasında gerçekleşti. Miting, çeşitli toplumsal grupların bir araya gelerek barış çağrısında bulunduğu bir etkinlikti. Yürüyüş başlamadan önce, kortej hâlinde yürüyen grupların bulunduğu alanda, sadece 3 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ambulanslar olay yerine ulaşmadan önce polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, yaralılara yardım etmek isteyen göstericiler polisin engellemeleriyle karşılaştı. Bu durum üzerine polis, protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Saldırının ardından iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saldırıyı kınadı. Saldırıların, ülkeyi bölme amaçlı olduğuna dair açıklamalarda bulunuldu. CHP ve MHP liderleri güvenlik açığı nedeniyle hükümeti eleştirirken, HDP saldırının sorumlusunu doğrudan AK Parti hükümeti olarak nitelendirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, olayın ardından üç günlük ulusal yas ilan etti. Çeşitli siyasi partiler, bu süreçte seçim kampanyalarını iptal etti.