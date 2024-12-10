10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir?

10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu özel günü kutlamak için İnsan Hakları Günü mesajları sık sık araştırılıyor. İnsan Hakları Günü önemi nedir? Detaylar haberimizdedir…

İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Tüm insanların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğu bir dünya dileğiyle... İnsan Hakları Günü kutlu olsun."

"Adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün savunulduğu bir gelecek için... İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz."

"Her insan değerlidir ve haklarıyla insandır. İnsan Hakları Günü'nde bu bilinçle hareket edelim."

"İnsan haklarına saygı, barışın ve huzurun temelidir. 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlu olsun."

"Daha adil bir dünya için, insan haklarına saygıyı her zaman önceliğimiz yapalım. İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz."

"Her bireyin özgürlüğü ve eşitliği için birlikte hareket edelim. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde farkındalığı artırıyoruz."

"Haklar korunmadıkça, özgürlük ve barış kalıcı olamaz. İnsan Hakları Günü'nde daha adil bir dünya için çalışalım."

İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

"İnsan haklarına saygı, barışın ve huzurun temel taşıdır."

"Adaletin olmadığı yerde insan haklarından söz edilemez."

"Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar."

"İnsan hakları, tüm insanlığın ortak değeridir."

"Hak, özgürlük ve eşitlik bir lüks değil, her insanın doğuştan gelen hakkıdır."

"Adil bir dünya için insan haklarını korumak, hepimizin sorumluluğudur."

"İnsan haklarına saygı, insanlığa saygıdır."

"İnsan hakları ihlal edildiğinde, hepimiz kaybederiz."

"Herkes için eşitlik ve adalet, insan haklarının özüdür."

"Haklar savunulmadıkça, özgürlük sadece bir kelimeden ibarettir."

İNSAN HAKLARI GÜNÜ ÖNEMİ

İnsan Hakları Günü, 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edilmesinden bu yana her yıl aynı tarihte kutlanmaktadır.

II. Dünya Savaşı'nın ardından, devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin korunması için ortak bir zeminde buluştu. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Oylamada, 6 sosyalist ülke, bazı ilkelerin "burjuva sınıfının çıkarlarını koruduğu ve işçi sınıfını egemen sınıflarla uzlaşmaya zorlayacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Ayrıca Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği de çekimser kalan ülkeler arasındaydı. Ancak bildirge, diğer tüm üye ülkelerin oylarıyla kabul edilerek insan haklarının evrensel bir çerçeveye oturtulmasında önemli bir adım oldu.