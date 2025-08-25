1. sınıflar okula ne zaman başlıyor? 2025 uyum haftası ne zaman?

İlkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri için planlanan uyum haftasının tarihleri açıklandı. Bu özel dönem, çocukların okula alışma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Uyum haftası sayesinde öğrenciler, okul ortamına daha rahat adapte olurken, okul korkusu ve ayrılık kaygısı gibi duygularını da hafifletme imkanı buluyor. Uyum haftası ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftasının 1 Eylül tarihinde başlayacağı açıklandı. 1-5 Eylül tarihleri arasında uygulanacak olan bu özel hafta, yeni eğitim yılına adaptasyon sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uyum haftası boyunca çocuklar, okul ortamını tanıma fırsatı bulurken, öğretmenler de öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını gözlemleyerek onlara destek sağlıyor. Böylece, öğrencilerin okul korkusu ve ayrılık kaygısı gibi olası zorlukları en aza indirgenmiş oluyor. Veliler için de bilgilendirici etkinliklerin yer aldığı bu dönem, sağlıklı ve güvenli bir öğrenme süreci için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Türkiye genelindeki okullarda 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yapacak ve okul bahçeleri yeniden hareketlenecek. İlk dönem, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlayacak etkinliklerle geçmesi planlanıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilere karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Böylece, yaklaşık on ay süren yoğun eğitim ve öğretim dönemi tamamlanmış olacak. Öğrenciler, karneleriyle birlikte yaz tatiline başlayarak dinlenme ve yeni döneme hazırlanma fırsatı bulacaklar. Eğitim camiası için önemli bir dönüm noktası olan bu tarih, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yıl boyunca gösterdikleri çabanın ve emeğin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.