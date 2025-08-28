1. sınıf şubeleri ne zaman açıklanacak? 2025-2026 1. sınıf şubeleri belli oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılında da uygulanmaya devam eden ve geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen kura sistemi, e-Okul platformu üzerinden otomatik olarak yürütülüyor. Şeffaf ve adil bir yerleştirme süreci sağlamayı amaçlayan bu sistemle, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri dijital ortamda belirleniyor. Veliler, çocuklarının hangi sınıfa düşeceğini ve hangi öğretmenle eğitim alacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı platform hakkında bilgi arayışları hız kazandı.

2025-2026 MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl, yani 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, kura işlemleri 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar velilere e-Okul sistemi üzerinden duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir tarih aralığının izlenmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kura süreci, e-Okul yönetim bilgi sistemi aracılığıyla tamamen otomatik ve şeffaf bir biçimde gerçekleştiriliyor. Bu dijital sistem sayesinde okul yöneticilerinin ya da öğretmenlerin sürece manuel müdahale etmesi mümkün olmuyor; böylece öğrenciler arasında adil ve dengeli bir dağılım sağlanıyor.

2025 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından, ilkokul 1. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının hangi öğretmene ve hangi şubeye yerleştirildiğini kolaylıkla öğrenebilecek. Sonuçların, okulların açılmasına kısa bir süre kala açıklanması öngörüldüğü için, bu sürecin veliler tarafından yakından takip edilmesi önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî internet sitesi ile e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı temel bilgi kaynakları olacak.

1. SINIF VE 5. SINIF KURA ÇEKİMİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işlemlerinin okul yönetimleri tarafından tamamlanmasının ardından, veliler e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının sınıf bilgilerine erişebiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Okul giriş bilgileriyle sisteme giriş yapan veliler, öğrencinin hangi şubeye yerleştirildiğini kolaylıkla görüntüleyebiliyor.

1. SINIFLAR İÇİN OKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okulun ne zaman açılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, birinci sınıf öğrencileri için okullar, uyum haftası kapsamında 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında açılacak. Bu süreçte öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul ortamına alışacak; temel kuralları ve eğitim hayatına geçiş sürecini daha yumuşak bir şekilde deneyimleyecek. Velilerin de sürece dahil olabileceği bu özel hafta, çocukların eğitim hayatına sağlam bir başlangıç yapmaları amacıyla planlandı.