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1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

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Tüm dünya çapında heyecanla beklenen günlerden bir tanesi de Yılbaşı oluyor ve birçok kişi tarafından 1 Ocak resmi tatil mi 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? soruları araştırılıyor. Peki, 1 Ocak 2024 tatil mi? İşte detaylar…

1 Ocak 2024 tatil mi? Sorusu, özellikle çalışan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yeni yıla dair merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Ayrıca 2024 yılı yaklaşırken bir yandan da vatandaşlar tarafından yılbaşı kutlamalarında dair sorular da merak edilmeye başlanıyor. Bu kapsamda özel günler ve tatiller de araştırılmakta. 1 Ocak resmi tatil mi 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? soruları araştırılıyor. Peki, 1 Ocak 2024 tatil mi? İşte detaylar…

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2023 gününden ibaret olacak.

1 OCAK'TA OKUL VAR MI, YOK MU, TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Türkiye genelinde birçok il ve ilçede 1 Ocak'ta öğrencilere tatil müjdesi verildi. Yılbaşı gecesinin ardından öğrenciler, 1 Ocak'ta okulların tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? 1 Ocak'ta okul var mı, yok mu, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
  • 9 Nisan Salı: Bayram arife
  • 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
  • 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı
  • 15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
  • 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı
  • 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
  • Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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