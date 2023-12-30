1 Ocak Pazartesi hastaneler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Yılbaşında nöbetçi eczane var mı?

1 Ocak Pazartesi hastaneler ve eczaneler açık mı? Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Pazartesi günü hastaneler ve eczaneler hizmet verecek mi merak ediliyor. Peki, 1 Ocak Pazartesi hastaneler ve eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte yılbaşında nöbetçi eczaneler haberimizde...

YILBAŞINDA HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü bazı kurumlar kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.

1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

YILBAŞINDA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

Vatandaşlar mesai saatleri dışında kendilerinin veya yakınlarının, tanıdıklarının, yolda gördüğü insanların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetçi eczanelere ihtiyaç duyarlar. Acil bir durumda en yakın nöbetçi eczane nerede sorusu araştırılır.

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İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

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