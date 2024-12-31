1 Ocak Çarşamba eczaneler açık mı, kapalı mı? 2025 eczaneler yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak konusu oldu. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumları hakkında detaylı bilgiler. 1 Ocak Çarşamba eczaneler açık mı, kapalı mı?

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugünde sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor.

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)