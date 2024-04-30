İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşıma kararı aldı. Buna göre metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Kapatılacak yollardaki uygulama saat 04.00'te başlayacak. Peki, 1 Mayıs'ta vapur seferleri olacak mı? 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi?

1 MAYIS'TA VAPUR SEFERLERİ OLACAK MI?

İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine" yolcu taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilecektir.