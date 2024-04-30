1 Mayıs'ta vapur seferleri olacak mı? 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta vapur seferlerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, 1 Mayıs'ta vapur seferlerinin iptal olup olmadığını araştırıyor. 1 Mayıs'ta vapur seferleri olacak mı? 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi?
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşıma kararı aldı. Buna göre metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Kapatılacak yollardaki uygulama saat 04.00'te başlayacak. Peki, 1 Mayıs'ta vapur seferleri olacak mı? 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi?
1 MAYIS'TA VAPUR SEFERLERİ OLACAK MI?
İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,
2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine" yolcu taşınmaması,
2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilecektir.