1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı, çarşamba günü metro, tramvay ve otobüsler bedava mı olacak araştırılıyor. Tatil fırsatını değerlendiren vatandaşlar, bu özel günün toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz olup olmadığını merak ediyorlar. 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi?

1 MAYIS'TA EGO ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar doğrultusunda, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.