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1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı?

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1 Mayıs İşçi Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil olarak ilan edilmiştir. 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu ve 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 1 Mayıs hangi kargolar açık veya 1 Mayıs hangi kargolar çalışıyor sorularına yanıt aranıyor. 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri hizmet vermemektedir. Ancak bazı kargo firmaları ise 1 Mayıs günü hizmet vermektedir. Ayrıca ihtiyacınız doğrultusunda önceden kargo firmanızı arayıp bilgi almanız işlerinizi daha kolaylaştıracaktır.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alır ve 2024 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil ilan edilecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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