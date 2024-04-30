1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? #128226 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı?

1 Mayıs Resmi Tatil mi? 1 Mayıs okullar, üniversiteler, iş yerleri tatil olacak mı? soruları araştırılıyor. Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor ve bu durum öğrenciler, veliler ve kamu kurumlarında çalışanlar arasında resmi tatil olup olmadığıyla ilgili merak uyandırıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024?

1 Mayıs, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alır ve İşçi Bayramı olarak kutlanır. 2024 yılında, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla, bu tarih resmi tatil olarak ilan edilecek ve okulların kapalı olması bekleniyor. Ayrıca, kamu çalışanlarına da tatil ilan edilecek ve iş yerlerinde genellikle izin uygulanacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alır ve 2024 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil ilan edilecektir.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bu tarihte okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil yapma imkanı tanınacaktır.