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1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Mart Cuma Hutbesi!

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Diyanet 1 Mart Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 1 Mart Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

1 Mart CUMA HUTBESİ YAYINLANDI

1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Mart Cuma Hutbesi!

Osman Demir
Osman Demir
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