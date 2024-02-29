1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Mart Cuma Hutbesi!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 1 Mart Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

1 Mart CUMA HUTBESİ YAYINLANDI